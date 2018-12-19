В Литве задержан историк Валерий Иванов, причины задержания неизвестны

Посольство России в Литве выясняет причины задержания в Вильнюсе историка Валерия Иванова. Председатель Союза русских литераторов и художников сообщил на своей странице в Facebook, что к нему в квартиру накануне рано утром приехали трое мужчин и одна женщина.

Он добавил, что не знает, за что конкретно его преследуют. Сейчас российские дипломаты добиваются встречи с задержанным.

Валерий Иванов в советские годы возглавлял в Литве общественную русско-литовско-польскую организацию "Единство", выступавшую за сохранение СССР. За свою политическую деятельность он был осужден литовским судом на три года лишения свободы, передает телеканал "Россия 24".