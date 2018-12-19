Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников

Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников. Таких оказалось 23 процента. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел портал Rabota.ru.

Под угрозой – сотрудники медиа и маркетинга, а также сотрудники компаний, связанных с продуктами питания. Меньше всего увольнения затронут компании, оказывающие услуги для бизнеса.

Как сообщает "Российская газета", расширить штат хотят чуть менее 18 процентов работодателей, а 33 процента намерены отправить своих работников на обучение. 12 процентов работодателей хотят ввести "новые нематериальные бонусы" для работников.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство российских компаний (91 процент) готово брать на работу молодых специалистов без опыта работы. Охотнее всего молодежь берут в сфере образования.