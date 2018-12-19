Володин: для возвращения российской делегации в ПАСЕ нет оснований

Оснований для возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы пока нет. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании, подводя итоги осенней сессии. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

По его словам, ПАСЕ стала заложницей радикальных групп депутатов, которые не признают верховенства Устава Совета Европы и игнорируют принципы парламентаризма. Поэтому Россия не будет возвращаться в эту организацию и уж тем более ее финансировать.

В среду депутаты проведут последнее пленарное заседание осенней сессии, которое отмеряет ровно половину срока полномочий 7-го думского созыва. Около 13:30 на Охотный Ряд приедет премьер-министр Дмитрий Медведев. Он примет участие в пленарном заседании, а также вручит депутатам правительственные награды, уточняет ТАСС.

Изначально планировалось, что в четверг, 20 декабря, депутаты проведут еще одно заседание. Но в этот день состоится Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В связи с этим палата решила ударно поработать сегодня. Всего в повестке 38 законопроектов третьего чтения.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях и не будет платить взносы, пока полномочия российской делегации не будут восстановлены полностью. В октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд сообщил о возможном исключении нашей страны в июне 2019 года из-за неуплаты взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ.