Глава РПЛ Прядкин: уверен, что "Анжи" доиграет сезон

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о помощи "Анжи", которую оказала РПЛ. Кроме того, он выразил уверенность, что махачкалинская команда сможет доиграть сезон. Также футбольный функционер рассчитывает на помощь клубу со стороны руководства Дагестана.

"По итогам общего собрания руководителей клубов было утверждено решение выдать "Анжи" в виде аванса сумму, положенную им к распределению по итогам сезона от реализации коммерческих прав и медиаправ", – цитирует Прядкина ТАСС.

Также глава РПЛ рассказал, что разговаривал с руководством клуба и региона, которое постарается найти дополнительные средства для финансирования команды. "Я уверен, что "Анжи" однозначно доиграет сезон", – отметил Прядкин.

Напомним, что махачкалинский клуб с начала чемпионата испытывает проблемы с финансированием, имея существенные долги по зарплате.