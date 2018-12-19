В онкоцентре Блохина найдены трупы, не дождавшиеся вскрытия

В Национальном центре онкологии им. Н. Н. Блохина найдены тела неизвестных людей.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в больнице проходила внутренняя проверка. В патологоанатомическом отделении были обнаружены тела людей, которые скончались несколько лет назад. Сейчас в медучреждении пытаются выяснить личности людей. Проверку по данному факту проводит СК РФ по Москве.

В соцсетях появилась информация о том, что трупы пролежали в морге с начала 2000-х годов, так и не дождавшись вскрытия.

Центр имени Блохина находится на Каширском шоссе в Москве и является одной из крупнейших онкологических клиник России.