Многотонный трансформатор раздавил скорую помощь в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре на скорую упал трансформатор. Машина бригады врачей была раздавлена, без жертв обошлось лишь по счастливой случайности.

Инцидент произошел сегодня днем, 19 декабря, на улице Вагонной, когда с прицепа грузовика MAN, подпрыгнувшего на дорожной яме, неожиданно упал тяжелый промышленный трансформатор — лопнули удерживающие его тросы.

Многотонное устройство обрушилось на карету скорой помощи, смяв машину, словно картонную коробку.

В машине, помимо водителя, находились женщина с больным ребенком и два медицинских работника. Им повезло, они практически не пострадали.

Однако водителя скорой зажало искореженным металлом. Чтобы его вытащить, спасателям пришлось резать автомобиль болгарками.

Проезжающий мимо автокран приподнял и поставил трансформатор в вертикальное положение.

По словам очевидцев, пострадавший водитель не получил каких-либо серьезных травм. Его пересадили в другую карету скорой помощи и доставили в больницу.