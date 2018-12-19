В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

Что получится, если вместо башни приделать к танку лебедку, ковш или стрелу крана? Необычную бронированную технику показали в аэропорту Домодедово. Что сильнее — гигантский лайнер или такой тягач? И зачем он появился на летном поле?

Летное поле Домодедова будто превратилось в военный аэродром: рядом с самолетами стоит танк. Экипаж — в классических шлемофонах, подозрение вызывают разве что ярко оранжевые полосы. То, что машина не боевая, становится заметно только при ближайшем рассмотрении.

- Здесь никогда не было ствола, потому что специально машина проектировалась как тягач.

За основу действительно взят танк Т-72, но этот — универсальный. Есть стрела крана — может поднять 12-тонный грузовик. А спереди — специальный ковш.

"Он может являться как упором дополнительным, так и бульдозерным отвалом для отрытия канала, траншеи, допустим. Для того, чтобы можно было сделать проезд, проход, который загроможден", — говорит представитель научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Владимир Мартынов.

Основное оружие этого танка — не ствол, а лебедка, и стреляет она не снарядами, а тросом. Самолет Ил-62М весит 120 тонн, но танк может тянуть его, даже не трогаясь с места.

Если включить специальный режим, танковый тягач осилит и двухэтажный "Боинг" под 200 тонн. Зима — время повышенной опасности для аэропорта, и такая машина очень пригодится при любой экстренной ситуации.

"Аэропорт Домодедово — первый в России и пока единственный аэропорт, который закупил такую технику. Заказ выполнила компания "Уралвагонзавод". Техника обладает необходимой мощностью для того, чтобы проводить эвакуацию при застревании, например, широкофюзеляжных воздушных судов", — говорит пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

Тягач может и лес повалить, если самолет экстренно сядет не на полосу. Уже сейчас на федеральном уровне рассматривают инициативу, чтобы такие танки появились во всех крупных аэропортах страны.