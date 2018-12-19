19 декабря 201820:12
Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и не заплатил за прокат лошадей
Еще один российский футболист оказался в центре скандальной ситуации. Андрей Аршавин, который сейчас возглавляет детскую футбольную школу на базе "Зенита", был замечен возле одного из стриптиз-клубов Петербурга. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Видео с участием знаменитого российского футболиста сняли сами выступающие в этом заведении танцовщицы, которых Аршавин решил покатать на лошадях — и покатал. Но не заплатил. На кадрах видно, как футболист уходит куда-то с одной из девушек. Пользователи соцсетей уже выяснили, что это — стюардесса по имени Карина, которая моложе Андрея Аршавина на 16 лет. Что думает об этом происшествии жена спортсмена, пока неизвестно.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США уходят из Сирии
- Роуминг отменен на всей территории России
- Экс-министр спорта Мутко ушел с поста главы РФС
- Въехавшему в подземный переход водителю дали 4 года
- В московском онкоцентре найдены неопознанные тела
Самое читаемое
-
Участковый и двое его знакомых изнасиловали женщину в пункте полиции
- Дед Мороз умер прямо под ёлкой на детском утреннике. Видео
- Работодатели начнут 2019 год с сокращений
- В Москве мужчина на глазах мальчика зверски убил его собаку
- На Украине лидеру радикалов перерезали горло
Вести.Экономика
-
ФРС повысит ставку, но почему все так боятся этого заседания?
- Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение
- Build Up: как стартаперы помогут строителям
- ИТ-стратегия 2019: ВСЁ ПОЙДЕТ ТАК
- Шведскому ЦБ предстоит принять самое важное решение за 7 лет
- Биржевые котировки нефти упали до новых минимумов
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Центр когнитивных технологий Айтеко: Практическое применение искусственного интеллекта
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России!
- Тест-драйв зимних шин Goodyear: шипы против "липучек"
- Реформа техосмотра: замена двигателя и перебитый VIN не пройдут
- ГАЗ рассказал, вернется ли "Волга" на конвейер
- Заработал первый скоростной тоннель Илона Маска
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Рождество повышает риск возникновения инфаркта
- Настоящая или искусственная: какая елка более экологичная
- Ученые обнаружили связь между болезнями кишечника у мужчин и раком простаты
- Какие болезни вызывает депрессия
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Бюджет меньше, а оружие лучше
- Неизвестный пообещал убить судью из-за дела Кокорина и Мамаева
- В России могут ужесточить правила техосмотра
Вести-Москва
-
Мужчина на глазах подростка зверски убил его собаку
- Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны
- Час пик длиною в две недели: столицу заполнили пробки
- Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу
- В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Человек впервые поднялся в космос на частном космическом корабле
- Обнаружена планета, которая испаряется рекордными темпами
- Планета цыплят: учёные назвали главный символ современной эпохи
- Неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний
Сегодня
Американские войска полностью уходят из Сирии
2 часа назад
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце
6 часов назад
Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться
5 часов назад
Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны
8 часов назад
Финал уже сегодня: узнай имена победителей
4 часа назад
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки
17.12.2018 12:25
Пейсли: история одного из самых трендовых узоров
1 час назад
Что нужно знать о синдроме Дауна?
1 час назад
Юлиан и Анастасия: нетайный роман
3 часа назад
Продажи "заряженной" Lada Vesta внезапно отложили
4 часа назад
За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей
5 часов назад
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России
6 часов назад
Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег
6 часов назад
Роуминг отменен на всей территории России
7 часов назад
Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?
10 часов назад
Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях
17.12.2018 22:50
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много
17.12.2018 12:22