Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Еще один российский футболист оказался в центре скандальной ситуации. Андрей Аршавин, который сейчас возглавляет детскую футбольную школу на базе "Зенита", был замечен возле одного из стриптиз-клубов Петербурга. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Видео с участием знаменитого российского футболиста сняли сами выступающие в этом заведении танцовщицы, которых Аршавин решил покатать на лошадях — и покатал. Но не заплатил. На кадрах видно, как футболист уходит куда-то с одной из девушек. Пользователи соцсетей уже выяснили, что это — стюардесса по имени Карина, которая моложе Андрея Аршавина на 16 лет. Что думает об этом происшествии жена спортсмена, пока неизвестно.