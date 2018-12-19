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19 декабря 201822:42 Андрей Архипов

На чём полетят россияне в 2020 году

Президент поручил проработать вопрос о том, каким будет режим приобретения иностранных самолётов российскими перевозчиками после 31 декабря 2019 года.

Речь, безусловно, о том, стоит ли продлевать режим наибольшего благоприятствования, подразумевающий отсутствие платежей НДС и ввозных таможенных пошлин при закупках за рубежом среднемагистральных и турбореактивных самолётов.

Отдельно стоит оговориться, что российский рынок постарались защитить от изношенных машин. Льгота распространяется только на лайнеры не старше 8 лет. Кстати, во многом благодаря такому ограничению парки ключевых российских перевозчиков считаются одними из самых молодых в мире.

Ещё одним ограничением для получения льготы является вместимость самолёта. Она не должна быть в диапазоне от 50 до 110 кресел.

И тут никакого лукавства. Россия намерено оказывает рыночную поддержку собственным производителям.

Вот только их мощности пока невелики и уж точно никак не отвечают растущим требованиям авиаперевозчиков. А тут ещё и рынок региональных перевозок намерен ожить. Президент не раз указывал на необходимость скорейшей диверсификации маршрутов региональных перевозчиков внутри страны, для обеспечения более доступной для пассажиров логистики перемещений.

Ещё в прошлом году, будучи тогда в должности вице-премьера Дмитрий Рогозин говорил о необходимости отменить преференции для иностранных производителей, чтобы повысить привлекательность закупок российской техники, однако, на поверку всё не так просто.

Дело в том, что по словам того же Рогозина с нынешних 30 самолётов в год Россия сможет увеличить выпуск до 110 самолётов только через 7 лет.

Все эти годы авиаперевозчики не смогут ждать увеличения производства и будут вынуждены закупать лайнеры за рубежом, неся увеличенные расходы и перекладывая издержки на пассажиров.

С другой стороны, сохранив преференции для зарубежных поставщиков, правительство будет вынуждено искать в бюджете средства для поддержки отечественных самолётостроителей, чтобы позволить им закрепиться на рынке, тем более, что для сертификации российских лайнеров как внутри страны, так и за рубежом на первоначальном этапе потребуются значительные средства. Так что и Минтрансу и Минпромторгу придётся искать компромис и президент ждёт от них как раз взвешенного решения.

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