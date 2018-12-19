Дейнего: Киев уклоняется от "новогоднего перемирия"

В ходе переговоров Украина всячески уклоняется от согласования соблюдения режима прекращения огня на период новогодних праздников. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" уполномоченный представитель ЛНР в Минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего.

Заседание контактной группы и ее рабочих подгрупп прошло в среду в Минске. В пресс-службе МИД самопровозглашенной ДНР заявили, что представители Киева в подгруппе по безопасности отказались обсуждать очередное перемирие в регионе и покинули зал переговоров.



"Мы предложили 22 числа в ноль часов начать полное соблюдение режима прекращения огня, обеспечить людям спокойную подготовку к новогодним, рождественским праздникам и каникулам. Однако Украина виляла для того, чтобы не обсуждать эту тему напрямую. Они, в принципе, поддерживают и согласны, но сегодня у них нет механизма для реализации этого желания. Военное положение им, якобы, не позволяет вести диалог на эту тему", — пояснил Дейнего.

Согласно предварительной договоренности, следующий этап диалога состоится 27 декабря в режиме видеоконференции. Тогда стороны вновь вернутся к вопросу обеспечения "новогоднего перемирия", обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную дату перемирия.

Полпред выразил серьезные опасения по поводу того, что Украина реально намеревается что-то предпринять в ближайшие дни. "Видимо, для них важны эти несколько дней до 27 числа. Украина что-то готовит, будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы найти повод ввести новый этап военного положения. И поэтому всячески уходит от заявления о своей приверженности режиму прекращения огня именно в эти дни", — заключил Дейнего.