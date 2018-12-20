Валентина Матвиенко возложила вину за раскол на Украине на Госдеп США

Давление на каноническую церковь на Украине усилилось после того, как в Киев приехал представитель Госдепа США, отвечающий за религию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Кисловодск.

В Кисловодске Матвиенко поучаствовала в церемонии открытия реконструированного санатория "Главные нарзанные ванны". Этот комплекс построили в 1903-м году в индо-сарацинском стиле. Ремонта в нем не было более 40 лет, из-за чего памятнику архитектуры грозило разрушение. Реконструкция обошлась в миллиард рублей, сообщает телеканал "Россия 24".