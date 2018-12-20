В Москве представили фотоальбом "Мусульмане России"

В Московском доме национальностей прошла презентация фотоальбома "Мусульмане России". Всем российским республикам, с преимущественно мусульманским населением, в нем посвящены отдельные разделы. Альбом рассказывает о народных традициях, обычаях и праздниках в различных регионах, а также об их архитектуре, природе и промышленности, сообщает телеканал "Россия 24".