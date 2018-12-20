Президент Бразилии вновь обвинен в коррупции

Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в отношении президента страны Мишела Темера. Главе государства инкриминируется коррупция и отмывание денежных средств.

Уголовное дело в отношении Мишела Темера касается президентского указа, упростившего нормы управления портами Бразилии: правоохранители подозревают, что глава государства мог подписать этот документ в обмен на вознаграждение.

Президент Бразилии настаивает на своей невиновности. Окончательное решение о предъявлении Мишелу Темеру обвинений должен принять Федеральный верховный суд — высшая инстанция республики, передает ТАСС.

Судебный процесс в отношении главы государства не может быть начат без предварительного одобрения национального парламента. При этом срок полномочий действующего президента Бразилии истекает 1 января 2019 года и, скорее всего, депутаты не успеют рассмотреть обвинения в его адрес.

Ранее сообщалось, что имя Мишела Темера фигурирует еще в одном уголовном деле: следствие подозревает, что в 2014 году он запросил у руководителей крупной строительной компании 10 миллионов реалов (2,7 миллиона долларов) для финансирования избирательной кампании себя и своей Партии бразильского демократического движения. В сентябре текущего года федеральная полиция заявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить главе государства обвинение в коррупции, однако прокуратура рекомендовала приостановить расследование до окончания его мандата Мишела Темера.