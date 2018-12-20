Работу лондонского аэропорта Гатвик парализовали дроны

После сообщений о двух беспилотных летательных аппаратах, появившихся над взлетно-посадочной полосой лондонского аэропорта Гатвик, воздушная гавань прекратила прием и отправку самолетов. Ведется расследование.

Аэропорт Гатвик по объемам пассажиропотока является восьмым аэропортом в Европе: в течение года он обслуживает более 45 миллионов пассажиров, напоминает ТАСС. До прошлого года этот аэропорт считался самой оживленной в мире воздушной гаванью с одной взлетно-посадочной полосой, пока его не обогнал по загруженности международный аэропорт в индийском Мумбаи.