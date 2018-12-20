Президент Трамп заявил о победе США над ИГ

В распространенном белым домом видеообращении президент США Дональд Трамп приписал Соединенным Штатам победу над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.

"Мы действительно победили ИГ. Мы разбили их, мы очень сильно их разбили, мы вернули обратно территорию, и теперь пришло время нашим войскам вернуться домой", — цитирует высказывание главы американской администрации ТАСС.

Также Дональд Трамп назвал принимавших участие в боевых действиях на территории Сирии военнослужащих США "великими американскими героями и героями всего мира".

Ранее сообщалось, что накануне президент США отдал распоряжение о полном выводе всех американских военных – 2000 человек – с территории Сирии. В своем Twitter он написал, что Соединенные Штаты добились победы над "Исламским государством", что было единственной целью пребывания американского воинского контингента в Сирии.