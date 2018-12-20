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20 декабря 201805:56

В Италии завершились "Русские сезоны"

Международный фестиваль искусств завершился совместным концертом Дениса Мацуева и Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

"Это самая лучшая мягкая сила, которая может быть. Это 6 миллионов благодарных зрителей, которые будут об этом вспоминать, и которые понимают, что такое русская культура. Это, безусловно, хорошие отношения, многолетние отношения выстраиваются между нашими культурными институциями"", — цитирует министра культура Владимира Мединского телеканал "Россия 24".

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