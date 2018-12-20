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Brexit 25 минут назад
Дебаты по Brexit: Мэй обозвали в парламенте глупой женщиной
Дублин разработал план действий на случай жесткого Brexit, а именно выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами. Об этом сообщили в ирландском МИД. Еврокомиссия представила свой план. При его реализации британцам грозит масса проблем. Тем временем в самом Лондоне, похоже, пытаются отвести внимание от главной национальной проблемы.
В британском парламенте перешли на личности. Лидера оппозиции Джереми Корбина обвинили в том, что во время дебатов он оскорбил премьер-министра Терезу Мэй, назвав ее глупой женщиной. Слова Корбина никто не слышал, но внимательные консерваторы прочли их по губам. От лидера лейбористов потребовали немедленных извинений.
"Могу ли я сказать моему уважаемому другу, что я думаю, что все в этом здании, особенно в этот столетний юбилей со дня получениями женщинами права на голосование, должны побуждать женщин присоединиться к правительству и выступать за этой трибуной и должны использовать надлежащую речь в этой палате, когда они обращаются к женщинам присутствующим здесь", — заявила премьер-министр Великобритании.
Корбин ответил, что его слова к премьер-министру никакого отношения не имели.
"Господин спикер, я не использовал словосочетание глупая женщина применительно к премьер-министру или кому-либо еще. Я полностью против использования языка сексизма или женоненавистничества в абсолютно любой форме!" — заявил лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.
Правительству сейчас выгодно уводить дебаты в любую сторону подальше от Brexit. По обе стороны Ла-Манша теперь уже открыто готовятся к выходу Великобритании из Евросоюза без какого-либо соглашения. В Еврокомиссии опубликовали свой план на случай так называемого жесткого Brexit, согласно котором британским авиакомпаниям ограничат возможность перевозки пассажиров внутри Европы, а те британцы, которые постоянно живут на территории Евросоюза меньше пяти лет, будут вынуждены продлевать визы по правилам, установленным для граждан стран, не входящих в ЕС.
"Мы будем продолжать осуществлять наш план действий в чрезвычайных ситуациях в предстоящие недели, учитывая, что он не может повторить преимущества соглашения о выходе и, конечно, не может воспроизвести преимущества членства в ЕС", — сказал вице-председатель Европейской комиссии и Европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.
В Великобритании заявили, что намерены задействовать армию для того, чтобы решить возможные трудности, в том числе связанные с необходимостью контролировать границы.
"У нас еще не было никаких официальных запросов от какого-либо правительственного департамента. Но то, что мы делаем, — это создаем планы действий в чрезвычайных ситуациях. И мы сделаем так, чтобы три с половиной тысячи обслуживающего персонала находились наготове, включая постоянных сотрудников и резервы, для того, чтобы поддержать любое правительственное ведомство", — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
В Великобритании опасаются нарушения поставок продовольствия и медикаментов. По оценкам Банка Англии, в результате жесткого Brexit ВВП страны может упасть на 8 процентов, и Великобритания столкнется с кризисом похлеще, чем во время глобальных потрясений экономики в 2008 году.
Кроме этого, непонятно, к чему может привести вынужденное закрытие сухопутной границы с Евросоюзом в Северной Ирландии. Да и Шотландия, в случае полного разрыва с ЕС грозит проведением повторного референдума о независимости.
Но сторонники выхода из Евросоюза любой ценой считают, что страхи преувеличены. Зато правительство обещает реформу миграционной системы, которая существенно ограничит социальные пакеты трудовых мигрантов и позволит, как утверждают власти, давать разрешение на работу только тем, кто может принести пользу этой стране.
О том, как Великобританию довели до Brexit обещают рассказать кинематографисты. Роль одного из вдохновителей кампании за выход из Евросоюза исполнил известный актер Бенедикт Камбербэтч. Гримеры добавили ему лысину, чтобы он соответствовал своему прототипу — британскому политику Доминику Каммингсу. В Англии уже шутят, что Камбербэтч узнал всю правду о Brexit и полысел.
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