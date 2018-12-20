Переговоры с талибами неизбежны, считает президент РФ

Утверждения о том, что в Афганистане все хорошо, далеки от реальности. Об этом заявил в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

По его словам, западные партнеры говорят, что сейчас в Афганистане все в порядке, но это не так. Глава государства напомнил, что правительство в Кабуле контролирует только треть территории страны, а результаты выборов подсчитывают месяцами.

"Мы исходим из того, что афганский народ все-таки сможет между собой договориться. Все политические силы, этнические группы смогут найти консенсус", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия будет способствовать афганскому урегулированию, развивая экономическое взаимодействие и принимая участие в различных международных проектах, например, в ТАПИ (газопровод из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию).

Путин считает неизбежными переговоры с "Талибаном" (запрещена в России), потому что это реальная сила, которая контролирует значительную часть территории, и с ней надо считаться. Но, по словам Путина, необходимо понимать предмет этих переговоров и к чему они приведут.

Кроме того, Путин сказал, что пока не будет урегулирована ситуация в Афганистане, Россия вынуждена укреплять военную базу в Таджикистане.