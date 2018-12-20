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Большая пресс-конференция Владимира Путина 2 минуты назад

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20 декабря 201814:56

Путин обещал проверить, куда и на чем летают топ-менеджеры "Газпрома"

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции пообещал посмотреть, куда и на чем летают топ-менеджеры "Газпрома". Прокомментировать кадры "шикарной жизни" топ-менеджмента компании главу государства попросил журналист из Ленинградской области – он рассказал, что те на частных самолетах летают в Италию посмотреть футбол, в то время как в регионе газ есть еще не во всех районах.

Путин подчеркнул, что за расходами и полетами на бизнес-джетах "всегда надо следить" и "посмотреть, какой они там футбол смотрели". Президент добавил также, что "Газпром" спонсирует иностранные футбольные клубы, однако "все хорошо в рамках здравого смысла".

Прямую трансляцию Большой пресс-конференции ведут Вести.Ru и телеканал "Россия 24".

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