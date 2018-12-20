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Раскол в православном мире 36 минут назад

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20 декабря 201815:15

Верховная рада изменила название Украинской православной церкви

Верховная рада обязала Украинскую православную церковь указать в названии принадлежность к Московскому патриархату, передает ТАСС. Законопроект поддержали в четверг 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, цель нововведения — обеспечение соответствия названий религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины, уставом таких организаций.

Как сообщалось ранее, 15 декабря в Киеве прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур.

Он был инициирован президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Константинопольским Варфоломеем.

В результате мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.

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