Путин: в России знают, где находится штаб, который пытается управлять миром, и он не в Москве

Стремление России управлять миром – это миф, придуманный западными странами, чтобы решать свои внутренние проблемы. Например, тому же НАТО необходим внешний враг, чтобы сплотиться. Россия, как ядерная держава, на эту роль подходит, уверен Владимир Путин.

Аналогично эксплуатируется тема русофобии. Особенно часто эти процессы можно наблюдать в Восточной Европе, где есть страны, которые пытаются поддержать внутреннее благополучие с помощью старых страхов перед Россией.

Ни к чему хорошему эти фобии не приведут, считает российский лидер. Они не дают двигаться вперед и просто вредят. В то время как Россия всего лишь пытается обеспечить условия для развития собственной экономики и социальной сферы, занять достойное место на мировой арене.

А вот штаб, откуда пытаются управлять миром, находится, скорее, в США. Именно там тратят на военные цели свыше 700 миллиардов долларов. В то время как Россия выделяет на оборону около 46 миллиардов.