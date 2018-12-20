Владимир Путин назвал два главных события уходящего года

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой конференции назвал чемпионат мира по футболу одним из двух главных событий уходящего года. Канал Россия 24 ведет прямую трансляцию пресс-конференции главы государства.

Владимир Путин, отвечая на вопрос какие два события он считает главными в 2018 году, назвал президентские выборы и чемпионат мира по футболу, прошедший прошлым летом.

Россия впервые принимала чемпионат мира по футболу. Матчи прошли в 11 городах. ФИФА дала высокую оценку турниру, назвав его лучшим в истории.