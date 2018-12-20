Перекормили: во дворе воронежского офисного здания умер северный олень

Несколько дней назад в Воронеже во дворе офисного здания прохожие обнаружили оленя: животное участвовало в игровом шоу, катало детишек и использовалось для фотосессий с ними, однако большую часть времени проводило на привязи.

Местное отделение ГТРК "Воронеж" сделало об олене сюжет: сняли безучастно лежащее животное на видео и взяли интервью у его владельца.

Роман Левченко, хозяин животного, рассказал, что оленя зовут Дружище, на него имеются все необходимые документы, он содержится в оптимальной среде, а на ночь вывозится за город — побегать.

На следующий день северный олень стал известен всему городу: на него приходили смотреть, гладили его и подкармливали. А потом он умер.

Зоозащитники обвиняют в смерти оленя его владельца. А Роман утверждает, что его перекормили: "Кто знает, что оленя нельзя гладить? Кто знает, что оленя нельзя трогать за рога? А, самое главное, кто же мог знать, что оленя можно кормить только ягелем и определёнными овощами по расписанию и определёнными дозами?"

По словам Романа, ветеринар уже назвал предварительную причину гибели животного: "От переизбытка пищи его желудок "встал", в нём началось брожение и буквально за 1,5-2 часа он вздулся, надавил на лёгкие. Ветеринар не успел на 10 минут. Никто не подумал, никто не почитал, все решили, что знают, как лучше… И моё животное, с которым я успел заиметь теплые отношения, умерло. И те же самые люди пишут мне о том, что и меня вслед за оленем отправят."

В свою очередь, посетители игрового шоу говорили о том, что Дружище выглядел не очень хорошо еще в минувшие выходные. По их словам, олень был худ и отчаянно боялся детей: животное, завидев их, предпринимало попытки к бегству.

В настоящее время местное отделение МВД ведет проверку в отношении смерти животного.