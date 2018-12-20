По большому секрету: Путин рассказал о своем тайном новогоднем желании
Владимир Путин после своей почти четырехчасовой пресс-конференции дал еще одно эксклюзивное интервью. Поговорить с президентом было мечтой 17-летней Регины Парпиевой. И президент пообещал выполнить ее просьбу, когда посещал форум добровольцев в начале декабря. Тогда он выбрал пять конвертов с желаниями тяжелобольных детей. Регина не видит, но мечтает стать журналистом.
Регина, конечно, волнуется, но вида не подает. Впереди — главное интервью в жизни. Девочка меняется в лице, когда слышит голос президента.
- Привет.
- Здравствуйте, здравствуйте.
- Как ты? – интересуется перед началом интервью у девушки Владимир Путина.
- Отлично.
Регина не видит с 8 лет. Она потеряла зрение из-за редчайшей малоизученной болезни оптикомиелита. Всего у 500 человек на планете такой диагноз. Отец девочки, когда случилась беда, оставил семью. Мама одна воспитывает их с братом.
- Ты сколько дней уже в Москве? – интересуется у девочки президент.
- Все было интересно. С пятницы по понедельник я была на соревнованиях.
- На каких?
- По плаванию.
- Так, — удивляется глава российского государства.
- Взяла серебро.
- Да ладно? – подбадривает ее президент.
- Да!
Регина — многократный призер чемпионатов России по плаванию среди незрячих. Есть в жизни девочки и еще одна страсть — журналистика. Очень хотелось взять интервью у известного человека. Она рассказала о желании волонтерам, и мечты начали сбываться.
Собеседником стал президент России.
- Вы можете описать ваши первые дни в должности президента? – задает свой вопрос главе государства Регина Парпиева.
"Да, — отвечает Путин. — Это было не легко. Это были очень сложные годы для страны в целом. Она балансировала на грани выживания. Разрулить эту ситуацию, распутать этот клубок было достаточно сложно. Это невозможно было бы сделать вообще без поддержки людей".
- Вы стали столпом, на котором держалась Россия. Действительно, очень тяжело, как Атлант, — подбирает сравнения девушка.
"Россия держится всегда на русском народе и на других народов, населяющих нашу страну. Вот то, что является основой нашей страны. Это тот государствообразующий фактор", — поясняет ей Владимир Владимирович.
За 20 минут интервью президент успевает рассказать о любимой музыке — предпочитает классику, чаще всего слушает Чайковского.
- Какой бы вы хотели получить подарок на Новый год? – интересуется начинающая журналистка.
"Это сложный вопрос для меня. Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, он будет со знаком плюс. Осознание того, что год прошел не зря, что мы находимся на правильном пути, добиваемся поставленной перед собой цели. Это осознание является самым главным для любого человека. И для меня тоже", — подчеркивает президент Путин.
- Это верно, — соглашается Регина. — каждый человек любит Новый год. Это как подведение итогов.
"Точно, — соглашается с ней президент. — Да, но это еще и всегда, как мы говорим, сказка, всегда ожидание этой сказки, ожидание чуда. Очень бы хотелось, опираясь на то, что сделано в предыдущие времена, в том числе и за уходящий год, чтобы мы могли иметь полные основания рассчитывать не на сказку, а на то, что мы сделаем следующие шаги в улучшении жизни в стране".
- А у вас есть желание, которое вы бы загадали под бой Курантов?
"Есть. Но это же желание тайное. Но тебе могу сказать по секрету. Мое желание простое: чтобы все желания исполнялись", — признался Регине Владимир Путин.
- Да. Хорошо.
Разговор проходит у новогодней елки, и без подарков здесь не обойтись. От президента Регине — билеты на концерт и несколько гаджетов, а у нее подарок ручной работы. Это собака, которую она сделал сама.
"Очень красивая собачка у тебя получилась, надо сказать. Похожа на мою Кони", — нашел сходство Владимир Путин.
- У нее тоже есть собака лабрадор, — пояснили президенту.
- Да? – обратился к девочке президент.
- Собака поводырь, — пояснила она.
"Очень хорошие собачки", — согласился президент.
- Да, помощник. А можно, вам одну вещь сказать?
- Да, пожалуйста, — разрешил Путин.
- Вы — великий президент!
"Спасибо, спасибо большое. Спасибо, — растрогано ответил президент России. — Мне это очень приятно слышать. Я думаю, что это аванс. Я еще должен для того, чтобы оправдать твои слова, еще много работать. И уверяю тебя, я буду это делать. Я тебя целую и желаю тебе всего самого доброго. Поправляйся. Всего хорошего".
Интервью состоялось. Мечта сбылась. Повод рассчитывать на то, что еще одно желание исполнится: Регина борется за место в паралимпийской сборной по плаванию. Очень хочет принести золото своей стране.
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