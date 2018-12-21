Камчатку вновь сильно тряхнуло

У берегов Камчатки снова произошло сильное землетрясение: его магнитуда составила 7. За ночь специалисты зафиксировали больше 10 толчков, передает телеканал "Россия 24". Была объявлена угроза цунами, ожидали высоту волн до одного метра. Но опасения не оправдались. Позже предупреждение сняли.

Сейчас в опасной зоне работают оперативные группы. Они следят за обстановкой.