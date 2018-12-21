Свечников забил 10-ю шайбу в НХЛ, но "Каролина" проиграла "Анахайму"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Каролина Харрикейнз" неудачно выступил на домашнем льду, потерпев поражение от "Детройт Ред Уингз" – 1:4.

"Ураганам" не помог даже российский нападающий Андрей Свечников, который забил единственную шайбу своей команды. На момент его гола счет стал 1:1, однако затем соперники забросили 3 шайбы подряд и победили.

Для Свечникова эта шайба 10-й в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, в его активе также еще и 8 результативных передач. Он забивает уже в четвертом матче кряду, в одном из которых он оформил свой первый заокеанский дубль.