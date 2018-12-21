Бобровский 29-ю сейвами помог "Коламбусу" победить "Нью-Джерси"

За океаном продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах одержал минимальную победу над "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 2:1.

Одним из заметных игроков встречи стал российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, который по итогам встречи отразил 29 из 30-ти нанесенных по его воротам бросков. Победу же "джекетс" принесли шайбы Ника Фолиньо и Кэма Аткинсона. У "дьяволов" единственную шайбу забросил Тейлор Холл.

Также отметим, что в матче принял участие и Артемий Панарин. За отведенные тренером 21 минуту и 3 секунды россиянину удалось нанести 5 бросков по воротам соперника, однако набрать результативные очки ему не удалось.