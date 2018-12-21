"Монако" готов поспорить с "Миланом" за Сеска Фабрегаса

Испанский хавбек Франсеск Фабрегас с большой долей вероятности покинет стан своего нынешнего клуба – лондонского "Челси". "Аристократы" хотят получить за полузащитника 8 млн евро. На игрока претендует итальянский "Милан", в гонку за футболиста готов включиться и клуб "Монако".

Срок соглашения 31-летнего испанца с "Челси" истекает в конце нынешнего сезона, и он, скорее всего, покинет Лондон будущим летом. Однако "аристократы" были бы рады продать Фабрегаса до того, как он станет свободным агентом, вот только цену за него они, похоже, назначили "неподъемную".

"Милан" заинтересован в переходе полузащитника, сообщает Football Italia, но при этом "россонери" готовы заплатить всего 4 млн евро. Правда теперь, когда в гонку включается "Монако", за который вытсупает россиянин Александр Головин, цена на Фабрегаса вполне может и возрасти и лондонцы в конце концов получат за испанца то, чего они так желают.

Еще одним "камнем преткновения" в вопросе о переходе испанского игрока может стать его личная зарплата: по сообщениям из окружения Фабрегаса, он хочет получать не менее 5 млн евро в год. Но, имея в виду его возраст, вряд ли "Милан" и "Монако" будут готовы платить ему столько. Хотя в случае с монегасками все возможно: в испанце заинтересован лично их тренер Тьерри Анри.