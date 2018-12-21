Взрыв на шахте в Чехии: погибли 13 человек

До 13 человек увеличилось число жертв взрыва метана на шахте в Чехии. Трагедия произошла на северо-востоке страны около города Карвина. Большинство из пострадавших — граждане Польши.

На шахте имени Чехословацкого союза молодежи (ЧСМ) работают спасатели. Они разбирают завалы породы, под которыми еще могут находиться люди, сообщает ТАСС. В больницу доставлены трое получивших ранения горняков. Состояние одного из них критическое. Среди погибших — 11 человек — польские горняки и двое — чешские шахтеры.

Взрыв метана произошел на глубине 880 метров в одном из северных подземных коридоров шахты.

На шахту выехали премьер-министры Чехии Андрей Бабиш и его польский коллега Матеуш Моравецкий.