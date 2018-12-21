Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне

В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания совета министров Испании, передает телеканал "Россия 24".

Активисты перекрывают дороги, на улицах растут баррикады из покрышек, кое-где их уже поджигают. Власти в ответ вывели усиленные отряды полиции. В общей сложности за порядком следят около восьми тысяч сотрудников правоохранительных органов. Пока ситуацию удается держать под контролем, но все может измениться уже в ближайшие минуты.

Протестующие возмущены решением премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.

В своем Twitter каталонская полиция сообщает, что есть уже один задержанный, а по информации журналистов местных изданий, что у него нашли материалы для изготовления коктейлей Молотова. В нескольких местах протестующие уже пытались прорвать полицейские кордоны.