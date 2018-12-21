Ледовое шоу, забег Дедов Морозов и необычные елочные игрушки: отправляемся за новогодним настроением

Письма и фотографии, знаменитые картины и литографии: в московском Манеже открывается грандиозная выставка Фриды Кало и Диего Риверы. А поклонников балета на льду ждут на Красной площади и в Новопушкинском сквере. Куда еще в предпраздничной Москве отправиться за новогодним настроением?

Как создать новогоднее настроение? Самый верный способ — нарядить дома елку. А за вдохновением можно отправиться в Музей Победы — здесь собрана самая красивая новогодняя атрибутика советских времен.

Около пятисот раритетных экспонатов расскажут об истории праздника. Игрушки, пластинки, открытки... Каждая — отражение важных для страны событий. Фигурки полярников — освоение Севера в 30-х годах, ракеты и космонавты — 60-е. А подержав в руках елочные часы ручной работы, так и хочется скорее пересмотреть "Карнавальную ночь".

На ВДНХ в субботу — супергеройский праздник: проверить лед катка "Ракета" выйдут персонажи комиксов и фильмов. Гостей ждут тематические квесты, танцевальные флешмобы и, конечно, конкурс на лучший костюм и подарки победителям.

А в воскресение Бэтменов и Суперменов сменят Деды Морозы: костюмированный благотворительный забег соберет несколько тысяч человек. Праздничную экипировку выдадут на месте, а вот зарегистрироваться нужно заранее. Собранные средства подарят тяжелобольным детям возможность встретить Новый год в кругу семьи.

А уже сегодня в Манеже открывается выставка Фриды Кало и Диего Риверы — история жизни супружеской пары в сотне картин. На родине они — национальное достояние. В России выставки художников такого масштаба еще не было. Посетители смогут взглянуть на их архивные фотографии, а из документального фильма узнают об истории личных побед и трагедий из жизни Кало и Риверы.

Вот уже неделю проходит самый масштабный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Москву заполонили огни гирлянд и ароматы гастрономических ярмарок. В городе появилось сразу два ледовых театра. В Новопушкинском сквере можно посмотреть "Лебединое озеро" и "Царевну-лягушку". На Красной Площади — "Щелкунчик" с участием прославленных российских фигуристов.

За расписанием ледовых спектаклей и других мероприятий фестиваля можно следить в Интернете. Но даже если вы решите не планировать свое "Путешествие в Рождество" заранее и придете спонтанно, обязательно найдете себе развлечение по душе.