Похмельный синдром в ЕС: депутат Бундестага сравнил Украину с последней стопочкой

ЕС хочет аннулировать безвизовый режим для украинцев, чтобы предотвратить бегство людей из страны. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", евроскептик Вальдемар Гердт.

"На первый взгляд, в ЕС начали наступать первые признаки синдрома похмелья. Как два человека утром проснулись, голова болит и один другому говорит: "Лучше бы мы последнюю стопочку не пили". А то, что до этого три бутылки выпили, не смутило", — сказал он.

"На самом деле, решение ЕС весьма прагматично. Чтобы предотвратить бегство с территории страны, ситуация в которой накаляется с каждым днем, надо этот канал закрыть. Мы знаем, сколько украинцев находится на территории Германии. Люди стараются закрепиться в Евросоюз. В ЕС прекрасно понимают, что если их запустить на территорию Евросоюза, через 3 месяца добровольно никто не уедет", — констатировал Гердт.

Он отметил, что проблема не в украинцах, приехавших в Евросоюз, а в напряженной обстановке в их родной стране. Для самого же ЕС проблема — в миллионе нелегалов, "которые творят беспредел". "О них должна голова болеть, а не о той последней стопочке", — добавил Гердт.

Что касается инцидента в Керченском проливе, Германия во многом способствовала отсутствию реакции ЕС на произошедшее, и в отношении РФ не последовало никаких санкций. Гердт рассказал, что этот вопрос рассматривался в Бундестаге на двух заседаниях международного комитета.

"Я очень рад, что итоговый документ не стал таким, как просила правящая партия. Мы, со своей стороны, попытались внести какую-то логику в этот процесс и понимание того, что заигрывание с одной из сторон, не важно — российской или украинской, может привести к полномасштабному конфликту", — подчеркнул депутат.

"Этот инцидент надо рассмотреть детально, не садясь ни в один из окопов. Я думаю, если бы нас не было в политике, решение Евросоюза и Германии было бы совершенно другим. К сожалению, неконструктивным. Сейчас отмечается логический подход у политиков, которые серьезно оценивают эту ситуацию. Я надеюсь, совместными усилиями мы сможет урегулировать эти вопросы", — отметил Гердт.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия нашла на Украине массовые нарушения соглашения о безвизовом режиме и выдвинула 7 условий для его продолжения.