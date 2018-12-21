Украина не готова стать членом НАТО, считают в США

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что пока эта страна еще не готова к членству в НАТО. Впрочем, в альянсе тоже пока не готовы к консенсусу относительно принятия в свой состав Украины, отметил он.

"Мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двусторонних договоренностей", — рассказал Курт Волкер в интервью украинской газете "День".

При этом он подчеркнул, что в целом США отметил, что поддерживают возможное членство Украины в НАТО.

В 2014 году Украина отказались от внеблокового статуса государства, внеся изменения в соответствующие законы. В ноябре 2018 года Верховная рада поддержала в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о закреплении в конституции Украины стратегического курса на вступление страны в НАТО и ЕС.

Между тем, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется соответствовать ряду критериев, но на достижение этого уйдет много времени, сообщает РИА Новости.