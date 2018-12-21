Москва призвала Киев прекратить агрессию против России

Россия рассчитывает, что руководство Украины наконец прекратит планомерные агрессивные действия против российской стороны.

Как передает ТАСС об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

В МИД России отметили, что Киев внемлет голосу разума и прекратит агрессивную политику против соседей. Подчеркивается, что недавний инцидент в Керченском проливе является актом намеренной провокации.

На Смоленской площади призвали Украину при осуществлении судоходства в Азовском море придерживаться положений соответствующего договора между двумя странами.

Москва осуждает введение Киевом военного положения в республике, называя данное решение надуманным предлогом, из-за которого в угоду электоральным интересам отдельных политиков нарушаются права и свободы украинцев.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в полномочия членов Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах, в частности оценка правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе, которые входят в состав России.