Британские военные оказались бессильны перед дроном в Гэтвике

Второй по загруженности аэропорт Британии Гэтвик двое суток не работал. Работу огромной авиагавани парализовал таинственный беспилотник, который внезапно появлялся над летным полем. В результате все рейсы были отменены, а в терминалах в преддверии Рождества скопились толпы возмущенных пассажиров.

Один из крупнейших аэропортов Европы был полностью парализован на 33 часа. Все началось вечером 19 декабря, когда в небе возле взлетно-посадочной полосы Гэтвика был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Авиадиспетчеры тут же отменили все посадки и вылеты. Готовившиеся ко взлету лайнеры вместе с пассажирами несколько часов провели на полосе.

"Сначала нам сказали, что аэропорт закрыт, а потом пилот объявил, что это безнадежно, и нас будут заселять в отели", — рассказывает пассажир.

Прибывающие рейсы перенаправляли в другие города и даже страны. Вместо Лондона люди оказывались в Амстердаме, Париже или Бордо.

Из-за закрытия Гэтвика пострадали больше 120 тысяч человек. Терминалы аэропорта превратились в одну большую ночлежку. Разгневанные пассажиры требовали компенсации за потраченное время и деньги. Кто-то пытался успокоить детей, развлекая их коллективным исполнением рождественских песен.

Все это время полиция безуспешно пыталась поймать загадочный дрон и того, кто им управлял. Беспилотник по-прежнему периодически появлялся рядом с полосой в разных местах. Его владелец как будто потешался над бессилием полицейских, которые не решались стрелять по дрону, опасаясь шальных пуль и неконтролируемого падения. Представители аэропорта утверждают, что их абсолютный приоритет — безопасность пассажиров. Но, судя по этой ситуации, надежной защиты от неопознанных летательных аппаратов здесь нет.

Проведя в Гэтвике почти сутки, даже самые стойкие пассажиры начали разъезжаться по домам и гостиницам.

"Невероятно, как можно говорить о какой-то безопасности, если мы не можем справиться с одним маленьким дроном?! Это просто непостижимо!" – возмущается мужчина.

К операции в итоге привлекли военных. В аэропорт прибыли снайперы. Здесь развернули системы радиоэлектронной борьбы c дронами, в том числе разработанную в Израиле систему, которую опробовали в Сирии для уничтожения беспилотников ИГИЛ (запрещена в России). Эти меры привели к тому, что злоумышленник был вынужден затаиться.

Полиция пока не установила, кто отправлял один или несколько разных дронов в район аэропорта. По одной из версий, это могли быть некие экстремисты-экологи, но пока не квалифицируют случившееся как терроризм. В любом случае очевидно, что беспилотник специально готовили к запуску. На обычных коммерческих дронах стоят заводские ограничения, не позволяющие проникать им в небо над посадочной полосой.

Журналист Николай Васильев провел эксперимент, попытавшись запустить дрон вблизи аэропорта Шереметьево. Но экран показал, что квадрокоптер находится в бесполетной зоне и взлететь не может.

Британские газеты, ссылаясь на свои источники пишут, что использовался новейший коммерческий беспилотник Matrice 600. В Великобритании его можно купить за 5200 фунтов стерлингов. Управлять им можно с расстояния до пяти километров. Производители дронов устанавливают на них ограничения, не позволяющие летать над аэропортами. Но эксперты считают, что их можно обойти.

"Так называемая геозона — это часть программного обеспечения, которое хорошо подготовленные злоумышленники могут перенастроить и обойти эти ограничения", — поясняет директор компании Дэйл Мессенджер Dron Control.

При столкновении с авиалайнером дроны могут серьезно повредить его обшивку.

"Случаев полета над территорией аэродрома пока не было и, дай Бог, их никогда не будет. Они действительно представляют собой угрозу. Это не какая-то локальная проблема, она имеет глобальный характер", — говорит советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Сергей Извольский.

В лондонском Гэтвике сегодня возобновили авиасообщение, предупредив пассажиров, что аэропорт вновь может закрыт, если непойманный беспилотник опять покажется в небе.