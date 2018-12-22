Якутия бьет рекорды по добыче золота

Новый рекорд по добыче золота установили на одном из старейших предприятий Якутии. За год добыли шесть тонн. Как работают на руднике в морозы и почему именно зимой лучше всего добывать золото?

Горняки приступают к выемке очередного золотого пласта. Это одно из одиннадцати месторождений Куранахского рудного поля. Его разрабатывают десятилетия, но оно по-прежнему богато. Золото здесь везде, но нужно уметь его взять – собрать буквально по крупицам в тоннах смерзшейся глины.

"Здесь горный массив не является однородным. Здесь встречаются мягкие породы, глинистые отложения, твердые скальные грунты. И большая обводненность", — говорит начальник участка горной массы рудника "Куранах" Илья Сивцев.

Вопреки расхожему мнению, именно зима – самое благоприятное время для работы металлургов. В этот период нет вязкой глины и техника работает с большей отдачей. Поток золотой руды на фабрику не прекращается.

Измельченная в гигантских мельницах руда проходит несколько стадий обогащения. Это высокотехнологичные и тонко отстроенные механические и химические процессы. Фабрике уже больше 50 лет, но по качеству извлечения золота не уступит новым производствам.

"Фабрика вышла на переработку в пять миллионов тонн. И буквально вчера мы зафиксировали рекордный показатель. Фабрика плюс КВ — это шесть тонн золота. И на сегодняшний день, хочу доложить, мы выполнили годовой план – шесть тонн семнадцать килограмм. В планах до конца года добыть еще двести килограммов золота", — говорит управляющий директор АО "Полюс Алдан" Алексей Носков.

Плавильный цех. Именно здесь золотой песок превращают в двенадцатикилограммовые слитки.

В следующем году коллектив "Полюс Алдан" планирует снова увеличить объемы золотодобычи. Для этого металлурги ежегодно вкладывают по три миллиарда рублей в новое оборудование и технику. На ней и водители работают опытные. Например, Алексей Валов в свободное время представляет Россию на международных ралли "Наскар". Навыки гонщика помогают ему в основной профессии.

В эти дни в автотранспортный цех поступили еще пять современных самосвалов. Сейчас они находятся на стадии сборки и уже к новому году выйдут в рейсы.