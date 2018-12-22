В Великобритании задержаны подозреваемые в запуске дронов над аэропортом

Полиция Великобритании задержала двух подозреваемых в связи с запусками беспилотных летательных аппаратов, парализовавших работу лондонского аэропорта "Гатвик". Личности подозреваемых, равно как и другие детали арестов пока не сообщаются.

Вторая по загруженности воздушная гавань Соединенного Королевства несколько раз приостанавливала работу из-за появления дронов над взлетно-посадочной полосой.

Это обернулось настоящим транспортным коллапсом: были отменены или задержаны сотни рейсов, в терминалах застряли сотни тысяч пассажиров.

Сейчас за безопасностью в аэропорту следят усиленные отряды полиции, а также военные технологи, передает "Россия 24".