ЦСКА выкупит Бекао у "Байи"

Московский ЦСКА намерен выкупить права на арендованного защитника бразильской "Байи" Бекао. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Срок действующего соглашения рассчитан до окончания сезона 2018/19.

"На 99 процентов вопрос по выкупу Бекао решен, — сказал Бабаев, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Теперь остались детали. Думаю, что никаких препятствий не возникнет при подписании долгосрочного соглашения с бразильцем".

Напомним, что Бекао был взят в аренду у "Байи" накануне текущего сезона. За время выступлений в ЦСКА бразильский защитник принял участие в 24 играх, отличившись семью желтыми карточками. Вместе с "красно-синими" он успел завоевать Суперкубок России.