В Конго пройдет процедура опознания погибших российских пилотов

Посольство России в Конго начинает процедуру опознания погибших российских пилотов. Это три члена экипажа самолета Ан-26, который разбился в окрестностях Киншасы.

Летчики, имена которых посольство обещает сообщить позже, работали по контракту с местной авиакомпанией, которой и принадлежал самолет. По данным местных СМИ, разбившийся борт находился в очень плохом техническом состоянии.

Пилоты жаловались на то, что были вынуждены взлетать с перегретыми двигателями, передает телеканал "Россия 24". Кроме того, на самолете отсутствовало необходимое навигационное оборудование.

На борту разбившейся машины находились 23 человека, в том числе экипаж из трех россиян. Накануне посол России в ДРК Алексей Сентебов сообщил, что тела погибших доставлены в морг в столицу страны — Киншасу, и что российское посольство приступает к процедуре возвращения тел на родину.