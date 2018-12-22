На МКС Рождество отметят индейкой, макаронами с сыром и клубникой

Представитель НАСА Дэниел Хуот рассказал о предстоящем праздновании католического Рождества на Международной космической станции.

Рождественский ужин будет состоять из традиционной индейки, но в копченом виде, на гарнир — зеленые бобы с грибами или бобы с картошкой, любимые американцами макароны с сыром, запеченную под сырным соусом картошку и кукурузу​​​.

Среди десертов — хлебный пудинг, батат в сахарной глазури, печенье и клубника.

Хуот сообщил, что не обладает информацией, будут ли члены экипажа обмениваться подарками, передает РИА Новости.

"У нас нет информации о персональных планах экипажа в отношении подарков. Личный багаж членов экипажа остается их личным", — сообщил Хуот.

Рождество на МКС будет выходным днем, но не обойдется без обязательной ежедневной физкультуры. Согласно графику, 25 декабря будут отдыхать канадский астронавт Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. У россиянина Олега Кононенко в этот день будет "минимальный объем работы".

Новый год и последующие праздничные выходные для экипажа будут рабочими. Но при этом за каждый рабочий праздничный день члены экипажа получат "отгул", который могут использовать в другое время.

Первого января должна происходить загрузка пристыкованного к станции грузового корабля Dragon, который в начале года вернется Землю.