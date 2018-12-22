Другая Европа: почему Босния и Герцеговина не присоединилась к антироссийским санкциям
Босния и Герцеговина. Братская, славянская. Обычно она находится несколько в тени своих соседей. Несмотря на безвизовый режим, ее посещают в разы меньше россиян, чем соседние Сербию, Черногорию или Хорватию. Между тем именно с Боснией сейчас связан очень интересный поворот.
По результатам недавних выборов в Боснии сформирован новый правящий Президиум, в который вошли представители всех трех титульных славянских народов Боснии и Герцеговины: православный серб, католик-хорват и, естественно, бошняк-мусульманин. И вот что удивительно: все эти три титульные боснийские нации выступают за то, чтобы, несмотря на статус страны-кандидата на вступление в ЕС, Босния и Герцеговина так и не присоединялась к санкциям Евросоюза против России.
Начнем с Герцеговины. А именно с того кусочка, где и у этой бывшей югославской республики есть выход к морю. Эти 22 километра побережья Адриатического моря — то место, где обычно в Боснии только и бывают российские туристы. Восстановим несправедливость. Тем более что Босния Герцеговина сегодня, хоть страна и небогатая, хоть и другая, идет впереди той Европы, которой есть почему послушать тех, кто еще недавно воевал друг с другом.
Большинство россиян оказывается в Боснии и Герцеговине минут на 20- 30, когда едут транзитом из Хорватии опять же в Хорватию или Черногорию. Мы же изменим эту традицию и отправимся в глубь страны.
Сначала по древней (еще римской) и однопутной дороге поднимаемся в горы. И вот — первое открытие. На перевале — живописные развалины древнейшей крепости. В Европе такие увидишь разве где-нибудь в валлийской Сноудонии. А в Герцеговине есть свои такие.
Спускаемся на равнину и видим богатство этих краев. Лавки, где на ветру раскачиваются гроздья мандаринов и покоятся герцеговинские гранаты. И тут же — деревья, увешанные зимней хурмой. Впрочем, в средиземноморской Герцеговине зима — понятие относительное.
Едем дальше в Боснию. Здесь уже настоящая снежная красавица-зима. А скоро за еще несколькими живописными ущельями и суровыми перевалами открывается столица всего этого удивительного государства Сараево. Это там в 1914-м был нажат крючок Первой мировой.
А еще там в 1984-м прошла Зимняя Олимпиада. А потом была своя война, которую, впрочем, пережили все храмы. Сегодня здесь опять мир.
А мэр-мусульманин старого Сараево начинает экскурсию от православного храма. Недаром в Сараево свой город сравнивают с Иерусалимом. Где-то, конечно, с теми же неизбежными проблемами.
Но мы продолжаем путь еще дальше, в Республику Сербскую и к ее многолетнему президенту Милораду Додику, который теперь — председатель Президиума всей Боснии и Герцеговины.
"Территориально мы, конечно, — Европа. Тем не менее у нас свои исторические особенности. Мы в Республике Сербской — православные братья России. Мы — некий остров в Европе", — сказал Додик. Этот "остров" — против членства всей Боснии и Герцеговины в НАТО и "за" новую Европу. Какую?
Печальная примета войны в бывшей Югославии — разрушение средневекового моста в городе Мостар в Герцеговине. Сегодня мост восстановлен. Не будем забывать: трагедия Мостара — вина никаких не сербов, а стрелявших друг друга с никак не меньшим ожесточением бошняков-мусульман и католиков-хорватов.
Бывшая резиденция президентов самопровозглашенной Хорватской Республики Герцег-Босна. А рядом — почти копия, офис крупнейшей хорватской партии единой ныне Боснии и Герцеговины. Спрашиваем ее лидера Драгана Човича, в чем выгода Боснии и Герцеговины, что, будучи кандидатом в члены ЕС, она, тем не менее, не присоединилась к санкциям против России?
"Есть заинтересованность в экономическом сотрудничестве. Сюда же можно отнести безвизовый режим. Я уверен, что такая политика в отношении России будет продолжена", — отметил Чович.
Идем дальше по Сараево. Вот уже и мусульманские объекты. Встречаемся с потомственным мусульманским политиком Бакиром Изетбеговичем. И он — против антироссийских санкций.
"Наши цели во внешней политике ясны, понятны и очевидны: это членство в Евросоюзе. В то еж время для нас важны и партнеры из России. Мы уверены, что и Россия улучшит свои отношения с Евросоюзом, в результате чего нам не нужно будет принимать каких-то сложных решений", — подчеркнул Изетбегович.
- Насколько это осуществимо? И что думают боснийские хорваты?
- Естественно, что после того как мы станем членом ЕС, мы будем обязаны соблюдать все европейские стандарты. Вместе с тем хорошо известно, что и не все страны ЕС принимают санкции, направленные против Российской Федерации, — сказал Драган Чович.
- Я очень удивлен тому, что вы сказали. И я точно так же был удивлен тому, что сказал Изетбегович. В России существует некий стереотип, что в Боснии сербы — за Россию, а хорваты с мусульманами держат дистанцию, а все получается не так?
- Я полагаю, что это не так.
На чем основано такое единство в отношении России тех, кто еще недавно друг с другом -воевал? Почему над одним из самых высоких зданий в Сараево — логотип российского Сбербанка? Как это в Боснии и сербы, и хорваты, и бошняки заправляются на заправках российской "Газпромнефти"?
"Не надо думать, что мусульмане по определению против России. Бошняки-мусульмане — тоже славяне. Мы ценим русские культуру, русских писателей, российские музыку, фильмы. К тому же и в России много мусульман", — отметил Бакир Изетбегович.
"Конечно, внутри Боснии и Герцеговины мы зачастую имеем абсолютно диаметральные точки зрения и взгляды на минувшие исторические события, включая последнюю войну, а также события 100-летней давности. Но, с другой стороны, на мой взгляд, в этих различиях и заключаются ценность и уникальное богатство Боснии и Герцеговины", — считает Драган Чович.
По словам Милорада Додика, " что касается вступления Боснии в Евросоюз, это — в принципе, далекая перспектива. Конечно, мы будем должны придерживаться общих подходов. Но мы бы не хотели, чтобы мы были частью каких-то действий, направленных против России, в ущерб России, поскольку она является для нас другом и защитником", — подчеркнул политик.
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