Российский физик Сергей Псахье умер на детском конкурсе в школе

В Томске умер на 67-м году жизни российский физик-теоретик, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН Сергей Псахье. Об этом рассказала агентству РИА Томск сотрудница его института, помощница ученого Елена Кондурова.

По ее словам, в школе проходил детский конкурс памяти отца ученого — заслуженного учителя России Григория Псахье. Сергей Псахье, который вел награждение, во время конкурса закашлялся и умер.

Сергей Псахье родился в Томске в 1952 году, закончил Томский государственный университет, где в 1977 году начал научную карьеру, став аспирантом. С 1984 года его жизнь и карьера были связаны с Институтом физики прочности и материаловедения, где он был сначала старшим сотрудником, затем заведующим лабораторией компьютерного конструирования материалов, заместителем директора и директором. Он был автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе пяти монографий.