Водитель Porsche из Миасса прострелил студенту ноги за отказ уступить дорогу

В Миассе спор из-за права первенства на дороге перерос в драку со стрельбой, по итогам которой 20-летний студент попал в больницу с ранениями ног и травмой головы. Камеры наблюдения зафиксировали начало конфликта, произошедшего 20 декабря на улице Автозаводцев.

Выяснение отношений посреди проезжей части началось после того, как Демид Колесников за рулем своего Mercedes-Benz не уступил дорогу выезжавшему с парковки Porsche Cayenne. Водителя и пассажира последней такое отношение оскорбило, притом что Mercedes следовал по главной дороге, — несмотря на то, что Демид уступил, мужчина покинули салон и принялся пинать его машину.

В итоге в ход пошли кулаки, но тут в дело вмешался водитель Porsche — именно он ранил Демида из травматического пистолета, а потом бил студента ногами.

"Они пытались отобрать машину. На сына обрушился град ударов. У сына ранения обеих ног, вся голова разбита", — рассказал изданию "74.ru" его отец.

Сам Демид, находящийся в настоящее время в больнице, недоумевает по поводу действий полицейских, которые не стали назначать медицинскую экспертизу, хотя их противники "явно были пьяны или под наркотиками".

В то же время другая сторона утверждает, что студент и его приятель вели себя агрессивно и первыми начали драку. Однако запись с камеры наблюдения говорит не в их пользу.