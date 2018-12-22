Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому каноническая Украинская православная церковь должна изменить свое название.

Верховная рада Украины ранее изменила закон "О свободе совести и религиозных организациях". По нему религиозная организация – УПЦ Московского патриархата, руководимая из страны, "осуществившей военную агрессию против Украины", должна в своем названии обозначить принадлежность к Русской православной церкви.

"Изменения в закон создают лучшие условия для реализации прав для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать", — заявил Порошенко.

Президент Украины пообещал поддерживать равенство всех конфессий и не допустить ограничения конституционных прав граждан.

В УПЦ Московского патриархата, наоборот, считают принятый закон нарушающим Конституцию, пишет "Интерфакс".