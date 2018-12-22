Запуск нового спутника GPS вновь отложен

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим спутником GPS III отложен в очередной раз. "SpaceX отказывается от попытки запуска в субботу из-за сильного ветра", — сообщается на сайте компании-разработчика ракеты SpaceX.

Запуск ракеты со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения изначально был запланирован на 18 декабря и затем неоднократно переносился. Сначала из-за нештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя, затем из-за погодных условий в месте старта на мысе Канаверал.

Спутник весом 3,8 тонны должен стать первым в орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Они разместятся на высоте 20 тысяч километров над Землей. Их отличие от спутников, используемых в настоящее время, в том, что они позволят определять местоположение объектов в три раза точнее — 1—3 метра, а не 3—10, как сейчас, а число помех будет значительно ниже. Стоимость одного спутника составляет 577 миллионов долларов. Срок эксплуатации — 15 лет.

Планируется, что первые 10 аппаратов GPS III запустят до 2023 года. Остальные 22 начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновленная система GPS заработает не ранее 2022 года. Эти аппараты постепенно заменят устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру. Сейчас услугами системы GPS пользуются более четырех миллиардов человек.