Русские выходные в Пекине: китайцы наряжают елки и водят хороводы

В Пекине угощались русскими блинами и пели "Катюшу". Там открылась первая новогодняя российская ярмарка.

Что такое хоровод, в Китае знают: здесь он дословно называется "танец в круге", и в некоторых провинциях является национальной забавой. А вот водить его вокруг елки непривычно, да и сам наш Новый год для китайцев — в новинку.

Такой новогодний символ для Пекина – экзотика. И не только потому, что нет снега. Ставить елки у китайцев не очень принято, хотя есть свои новогодние деревья. Они называются "деревья света", их тоже украшают яркими гирляндами, шарами, фонариками. Но вот такие 10-метровые ели здесь точно в диковинку.

Под русские песни зрители пустились в пляс. Давно наслышаны китайцы и о российских продуктах — здесь более 50 брендов, которые уже успешно продаются в Китае. К ярким торговым избушкам — очереди.

Мед, конфеты, варенье: китайцы — еще те сладкоежки. Разлетаются русские блины с пылу с жару — вроде бы необычный для пекинцев деликатес, а распробовали и даже нашли что-то общее в наших праздничных кухнях.

И куда же без самых известных брендов — страны и столицы. Можно все сделать своими руками: разрисовать на мастер-классе новогоднюю игрушку или матрешку, а можно купить, особенно если давно мечтал.

Русская речь – повсюду. И не только потому, что Чаоян, где впервые развернута российская новогодняя ярмарка, — район-побратим двух московских округов и уже год по договоренности правительств двух столиц здесь открыт Московский уголок. Госпожа Лань, например, училась в российской столице и до сих пор ездит в гости к друзьям.

Здесь живет и много русских пекинцев. Лера и Вера Фолько говорят и поют по-китайски. А с мамой и бабушкой на ярмарке и "Катюшу" пели, и под "Калинку" танцевали.

"Мы живем в Пекине 12 лет, дети родились и выросли здесь. Пришли посмотреть, чтобы прививать российскую культуру. Послушали российские песни, получили массу впечатлений", — рассказала Валентина Фолько.

Московские выходные в Пекине совпали и с китайским праздником Дунчжи (праздником зимнего солнцестояния). Только за первые два дня ярмарку посетило множество человек.