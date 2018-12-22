Тарасова и Морозов выиграли чемпионат страны в парном катании

В столице Мордовии завершился очередной вид программы чемпионата России по фигурному. В состязаниях спортивных пар первое место завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые на 6 баллов опередили ставших вторыми Наталью Забияко и Александра Энберта.

Эти два дуэта боролись за золото и победила та пара, которая была чуть лучше и в короткой, и в произвольной программах. У Тарасовой и Морозова 236,80 балла, у Забияко и Энберта – 230,49. Третьи призеры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отстали довольно сильно – у них 220,40 балла.