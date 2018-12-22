Соратник Трампа подал в отставку из-за Сирии

Посланник США в коалиции, борющейся с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), Бретт МакГерк, подал в отставку в знак протеста против решения президента Дональда Трампа вывести войска США из Сирии. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее МакГерк, занимавший этот пост с 2015 года, заявлял, что "было бы безрассудным» считать ИГ побежденным и, следовательно, неразумно выводить из страны американские войска. Он решил ускорить свой план по уходу в середине февраля. Он считает, что преждевременный вывод американских войск из Сирии создаст благоприятные условия для террористов, однако отметил, что работа, ведущаяся в этом направлении, еще не завершена.

Накануне Трамп заявил о выводе двух тысяч военнослужащих из Сирии и объявил о победе над террористами. Многие эксперты уже назвали его действия необдуманными и опасными.

США начали наносить авиаудары по Сирии в 2014 году, в 2015 к ним подключились и сухопутные войска. 18 декабря 2018 года Трамп заявил, что их миссия выполнена. За неделю до этого председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что США предстоит пройти долгий путь в обучении местных сирийских сил, чтобы предотвратить возрождение "Исламского государства" и стабилизировать ситуацию в Сирии. Он сказал, что для поддержания безопасности в долгосрочной перспективе потребуется от 35 до 40 тысяч местных военнослужащих в северо-восточной Сирии, но только около 20% из этого числа прошли подготовку.

45-летний МакГерк ранее занимал должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану, и в ходе переговоров по крупной ядерной сделке Ирана с администрацией Обамы вел секретные переговоры с Тегераном об освобождении американцев, находящихся там в заключении. Освободившуюся должность займет его заместитель — генерал-лейтенант в отставке Терри Вольф, который трижды проходил службу в Ираке.