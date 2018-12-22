Россиянка Ласицкене выиграла очередной турнир по прыжкам в высоту

Россиянка Мария Ласицкене показала лучший результат на международном турнире по прыжкам в высоту, который прошел в Минске. Со второй попытки она взяла высоту 2,00 метра. Этого оказалось достаточно для победы.

Уже в ранге победительницы Ласицкене попыталась взять высоту 2,07 метра, однако ей это сделать не удалось. На втором месте расположилась представительница Белоруссии Екатерина Табашник (1,98 метра).

Такую же высоту взяла и украинка Юлия Левченко. Она стала третьей, поскольку совершила больше попыток.

Напомним, что ранее Мария Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы 2018 года.