Трамп верит в способность Турции справиться с террористами в Сирии

Турция и другие страны Ближнего Востока способны самостоятельно справиться с оставшимися в Сирии террористами, убежден президент США Дональд Трамп.

Он сообщил в субботу в своем Twitter, что, как планировалось изначально, американский контингент должен был пробыть в Сирии три месяца, и было это семь лет назад. Сейчас же, по мнению Трампа, ИГ (запрещена в РФ) в Сирии в основном повержена, а с остатками террористической группировки должны без труда справиться страны региона, в том числе Турция.

"Мы возвращаемся домой!" — подчеркнул президент США.

....going to be there for three months, and that was seven years ago — we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!